Swamp Thing: i titoli degli episodi sono delle canzoni di Bruce Springsteen!

Nonostante la discussa cancellazione, DC Universe sta continuando a distribuire regolarmente la prima stagione di Swamp Thing, e l'ultima puntata trasmessa, "Drive All Night", ha fatto notare un interessante particolare sulla scelta dei titoli degli episodi.

"Drive All Night" è infatti il nome di una canzone di Bruce Springsteen apparsa nell'album del 1980 "The River", e a quanto pare non è assolutamente una coincidenza. Comicbook.com, infatti, fa notare che il secondo e quarto episodio dello show, rispettivamente intitolati "Worlds Apart" e "Darkness in the Edge Town", condividono anch'essi il nome con dei brani della rockstar.

Ma non è tutto: il sesto episodio di Swamp Thing, la cui uscita è prevista per il prossimo 5 luglio, sarà intitolato "The Price You Pay", altra canzone tratta dall'album "The River" di Springsteen. Tuttavia, escluso l'episodio pilota chiamato appunto con il classico "Pilot", il secondo episodio "He Speaks" sembra non avere alcun collegamento con il cantante.

Swamp Thing è stata cancellata da DC Universe a qualche giorno dalla messa in onda del primo episodio per motivi che non sono stati ancora chiariti del tutto - lo stesso produttore James Wan ha rivelato di non aver capito il perché di questa decisione. Secondo un recente rumor Warner Bros. starebbe pensando di realizzare un reboot di Swamp Thing per il grande schermo.