Swamp Thing: trovato il regista del pilot, sarà Len Wiseman

Oggi è arrivata la notizia che in molti aspettavano, dopo la conferma che James Wan non sarebbe stato al comando del pilot di Swamp Thing. Il regista del primo episodio sarà Len Wiseman.

La nuova serie inizierà le riprese questo autunno a Wilmington, NC. La storia segue Abby Arcane, una ricercatrice dell'U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), che torna nella sua città natale, Houma, in Louisiana, per indagare su un virus mortale trasmesso da una palude. Lì intrattiene una relazione con lo scienziato Alec Holland, ma lui muore poco dopo proprio a causa di questo virus.

Swamp Thing farà il suo debutto sul nuovo servizio di streaming digitale dedicato DC Universe, che verrà lanciato ufficialmente il prossimo autunno. Il servizio digitale sarà un hub per gli appassionati di fumetti e serie originali (tra cui Titans). Swamp Thing arriverà nel 2019.