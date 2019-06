Swampt Thing: ecco quando verrà trasmesso l'ultimo episodio della serie DC Universe

Come saprete, Swamp Thing, il nuovissimo show di DC Universe che ha debuttato solamente lo scorso 31 maggio sulla piattaforma, è stato già cancellato dalla produzione e non avrà quindi una seconda stagione. Adesso però sappiamo quando vedremo l'ultimo episodio.

Secondo quanto segnalato da ComicBook.com, Swamp Thing trasmetterà il suo ultimo episodio - e quindi tutti e dieci saranno disponibili sulla piattaforma DC Universe - il 2 agosto 2019. Lo show inizialmente aveva avuto un ordine di 13 episodi, ma la recente cancellazione della serie ha cambiato i piani della produzione e messo un freno agli episodi rimanenti, con la troupe costretta a lasciare il proprio lavoro ben prima che questo fosse terminato.

Come rivelato nei giorni scorsi, Warner Bros. ha deciso di interrompere la produzione di Swamp Thing perché, a causa di un disguido riguardante la tax credit del North Carolina (stato dove la serie è stata prodotta), avrebbe speso molto più del previsto e non sarebbe riuscita a mantenere la qualità allo stesso livello nell'eventuale seconda stagione. Il North Carolina aveva promesso una riduzione di imposta di 40 milioni di dollari che, per problemi dovuti alla burocrazia, non è più stato in grado di concedere. Trattandosi di circa metà del budget della intera serie, stimato attorno agli 80 milioni, il costo della realizzazione della seconda stagione si è rivelato così non più sostenibile per il network.

Non è ancora chiaro poi quando vedremo la stagione in Italia (Titans ad esempio è disponibile su Netflix), ma intanto potete recuperare su queste pagine il full trailer di Swamp Thing. Inutile dire quanto l'impronta di un produttore come James Wan, vero esperto del genere, sia riconoscibile a prima vita e di quanto abbia condizionato tutta la realizzazione. A colpire è anche la quasi totale assenza di ironia, cosa che differenzia questa Swamp Thing dalle produzioni cugine di Titans e Doom Patrol. Un peccato quindi che il rinnovo non sia arrivato, viste le premesse.