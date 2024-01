Swan Song, lo showrunner di The Walking Dead torna con una serie post-apocalittica!

Non si va lontano da dove si è stati bene. La conferma arriva anche da The Walking Dead. Lo storico produttore della serie Greg Nicotero, sembra essere pronto ad imbarcarsi in un nuovo importante progetto che lo vedrà coinvolto nella realizzazione di una storia post-apocalittica.

Il progetto, a quanto pare, sarà basato su un romanzo Robert McCammon e Nicotero sarà tra i produttori esecutivi principali dell'intera serie. Intitolata Swan Song, seguirà quel filone post-apocalittico di cui Nicotero è stato uno dei più grandi iniziatori nel periodo di massimo splendore della serie di cui è stato produttore per così tanto tempo. Mentre si è iniziato a parlare anche di un progetto animato su The Walking Dead, è trapelata anche al prima sinossi di Swan Song che anticipa atmosfere che sembrano essere una fusione tra The Last of Us e The Walking Dead.

Secondo la prima trama circolata, Black Swan racconterà l'America dopo una resa dei conti che ha causato una guerra nucleare e distrutto il paese così come il mondo intero lo conosce. I cittadini rimasti sono costretti a sopravvivere in una terra inospitale e desolata dove sono presenti solamente persone guidate dalla rabbia e pronte a far si tutto pur di sopravvivere. Tra eserciti di predoni e paura, la serie si declina come un classico post apocalittico che, quasi sicuramente, cadrà in quale elemento horror. Al momento sembra che Nicotero dirigerà il plot mentre la produzione è ancora in cerca di sceneggiatori.

Nel frattempo, la grande rappresentate in tv del genere è The Last of Us. La serie di Druckmann e Mazin ha conquistato ben 8 Emmy Awards prima della serata ufficiale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!