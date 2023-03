Che la musica di Billie Eilish, candidata agli Premi Oscar 2022 per No Time to Die, fosse una culla immaginativa in grado di portarti in mondi magici ma allo stesso tempo estremamente reali è ormai assodato. Ma se vi dicessimo che la cantante ora ipnotizzerà letteralmente qualcuno?

Nel trailer ufficiale di Swarm, nuovo film con Chloe Bailey, Dominique Fishback e Damson Idris (oltre alla giovane cantautrice), la Eilish riveste il ruolo di quella che sembra essere una psicologa. Durante una delle sue sedute, la dottoressa schiocca le dita e induce la sua paziente a rispondere ad una serie di domande, inizialmente semplici, ma gradualmente più inquietanti.

"Psicologa: Nome.

Paziente: Kayla.

Psicologa: Nome.

Paziente: Dre.

Psicologa: Bene. Dimmi qualcosa di cui ti penti".

Una semplice ipnosi, o almeno così sembra. In realtà, guardando il trailer fino alla fine si svela la personalità perversa del personaggio interpretato dalla cantante. Sembra infatti godere sadicamente del comportamento violento della sua paziente. Uno dei dialoghi mostrati nel trailer che suggeriscono una tale devianza è:

"Psicologa: Hai fatto del male a qualcuno?

Paziente: Sì.

Psicologa: Molto bene".

In tutto ciò, la sua paziente continua a piangere e non sembra affatto padrona di se stessa. Un clima che ricorda la terribile condizione dei personaggi del thriller Scappa - Get Out.

In conclusione, su Prime Video arriverà oggi 17 Marzo una serie ricca di tensione, affidata a un personaggio pubblico come Billie Eilish.

Il trailer di Swarm vi ha incuriosito? Lasciateci un commento per farci sapere le vostre opinioni!