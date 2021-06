Sweet Tooth 2, come continuerà la storia di Gus? La trama in base al fumetto

Sweet Tooth mescola la fantasia originale e l'oscurità del fumetto di Jeff Lemire per dare vita alla storia di Gus, un ragazzo ibrido, che cerca sua madre e si fa strada in un mondo post-apocalittico caratterizzato da disperazione e mancanza di bontà.

La serie originale Netflix prodotta da Robert Downey Jr. ha debuttato il 4 giugno e ha conquistato già il pubblico che vuole una seconda stagione.



Sweet Tooth è un adattamento interessante in quanto cattura le essenze dei personaggi dalle pagine del fumetto ma cambia molte cose, ne rimuove altre e cambia completamente alcuni punti della trama.



La prima stagione non ha seguito i fumetti alla lettera ed inoltre il fumetto è anche decisamente meno dolce della serie che ha ispirato e molto più oscuro.

Lo spettacolo riconosce che il mondo post-apocalittico presenta una certa violenza intrinseca. In effetti, l'intera trama dello spettacolo coinvolge i cacciatori che cercano di rapire un bambino ibrido e consegnarlo ai militari per essere essenzialmente trasformato in medicina. Questa è ovviamente una trama pesante, ma nello spettacolo viene evitata quanta più violenza possibile sullo schermo.



Ai lettori del fumetto di Sweet Tooth, tuttavia, non viene risparmiato nulla. Le pagine del lavoro di Lemire sono intrise di sangue e l’opera approfondisce anche il regno della violenza sessuale, come molte storie post-apocalittiche hanno fatto prima. L’uomo Grande e Gus si imbattono in una città dove una famiglia cattura le donne e le costringe a prostituirsi. Questi personaggi, Lucy e Becky, non compaiono nello show televisivo (anche se un personaggio prende in prestito il suo nome) ma potrebbero comparire in futuro.

Sebbene la prima stagione di Sweet Tooth finisca in un punto simile al numero #12 del fumetto, il percorso necessario per arrivarci è stato un po' diverso.



Gus ha già incontrato Wendy e Bobby, gli altri ibridi, ed è probabile che una fuga dal complesso in cui sono prigionieri sia tra le trame principali della seconda stagione. I successivi numeri della serie a fumetti infatti si concentrano sugli ibridi in fuga dal complesso e su Jepperd mette insieme una squadra per aiutarli nell’impresa.

Queste trame saranno sicuramente seguite allo stesso modo se la seconda stagione di Sweet Tooth si concretizzerà.



Anche con il grande cliffhanger finale, possiamo aspettarci di vedere Becky riunirsi con Birdie (Amy Seimetz), che è viva e si trova in Alaska e gioca un ruolo importante nei fumetti.



Il Dr. Singh inoltre è molto più moralmente ambiguo nel fumetto. Mentre la stragrande maggioranza della stagione lo vede titubante a ferire gli ibridi per trovare la cura, ha raggiunto quel punto entro la fine della stagione. Il Singh della serie si è dimostrato un uomo gentile e buono, ma alla fine sembra che la disperazione lo abbia portato al punto in cui approda nel fumetto: disposto a tutto pur di trovare una cura.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Sweet Tooth, in attesa di sapere se la serie verrà rinnovata!