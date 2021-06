Sweet Tooth 2, quando esce la seconda stagione su Netflix?

Sweet Tooth ha debuttato il 4 giugno su Netflix e potrebbe essere già l'ennesimo successo della piattaforma. Basata sull’omonimo fumetto scritto e illustrato da Jeff Lemire, la serie ha scalato rapidamente le classifiche diventando lo spettacolo più visto su Netflix perciò un rinnovo per una seconda stagione potrebbe essere dietro l’angolo.

Sweet Tooth ha un punteggio della critica del 98% su Rotten Tomatoes e un punteggio del pubblico del 92%. Il gigante dello streaming in genere aspetta da poche settimane a un paio di mesi per valutare le prestazioni di un nuovo spettacolo originale prima di prendere una decisione sul rinnovo.

I numeri però non sono l'unico fattore da prendere in esame se consideriamo ciò che è accaduto a Jupiter's Legacy che si è classificato al primo posto nella Top 10 di Netflix per diverse settimane, ma è stato stroncato sia dalla critica che dal pubblico, portando alla sua cancellazione entro poche settimane dall'uscita.



Per conoscere il destino di Sweet Tooth quindi non ci resta che aspettare fino a quando Netflix non prenderà una decisione.

L’adattamento sembra essere uno dei migliori prodotti originali recenti e se avete già divorato i primi otto episodi intuirete che chiaramente c'è un piano in atto dato il cliffhanger alla fine della prima stagione. È difficile pensare che Sweet Tooth non torni per una seconda, ciò che abbiamo visto finora copre solo meno di un terzo del materiale originale, quindi dovremmo aspettarci che lo show vada avanti ancora un po’.



La prima stagione si è conclusa con Gus e molti altri ibridi intrappolati in un complesso dove il Dr. Singh effettuerà esperimenti su di loro nel tentativo di trovare una cura contro il virus che affligge il mondo. Nel frattempo, Jepperd e Aimee stanno lavorando insieme per salvare quei bambini. E poi c'è anche la questione della madre "morta" di Gus da affrontare, nel finale Bear riesce a mettersi in contatto con lei via radio e scopriamo che è in Alaska e forse sta cercando anche le iuna cura.



Come già sanno i fan dei fumetti, ci sono molte altre storie da raccontare, anche se ciò non significa che tutti i personaggi ne usciranno vivi. In caso di rinnovo vedremo tornare nella seconda stagione Christian Convery nei panni di Gus, Nonso Anozie come Tommy Jepperd, Adeel Akhtar come Dr. Singh, Will Forte come padre di Gus, Dania Ramirez come Aimeeme, Neil Sandilands come generale Steven Abbot e Stefania LaVie Owen come Bear.



Un membro del cast che non "vedremo", ma che ritroveremo è il narratore James Brolin, il padre di Josh Brolin AKA Thanos.



Supponendo che lo spettacolo venga rinnovato, potrebbe volerci un po' di tempo prima di mettere gli occhi sui nuovi episodi. La serie potrebbe tornare a metà o alla fine del 2022, considerato che il processo di post-produzione richiede più tempo, a meno di ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19.



Leggete la nostra recensione di Sweet Tooth e scoprite 5 curiosità su Sweet Tooth, serie prodotta da Robert Downey Jr., senza dimenticarvi di farci sapere nei commenti che cosa ne pensate di Sweet Tooth e se attendete una seconda stagione con ansia!