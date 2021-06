Sweet Tooth 2, la serie fantasy sarà rinnovata da Netflix o no?

Sweet Tooth è arrivata su Netflix il 4 giugno scorso e già è considerato l'ennesimo successo del servizio di streaming. Basata sull’omonimo fumetto scritto e illustrato da Jeff Lemire, la serie ha scalato rapidamente le classifiche diventando lo spettacolo più visto su Netflix perciò è immaginabile il rinnovo per una seconda stagione.

Molti fan, infatti, già si domandano se sarà possibile rivedere i protagonisti anche in una stagione 2. Per il momento, però, il servizio non ha diffuso nessuna dichiarazione al riguardo. Netflix, infatti, prende sempre un po’ di tempo prima di rinnovare i propri titoli e quindi sicuramente dovremo aspettare qualche mese prima di avere informazioni ufficiali. Però possiamo, già, fare delle ipotesi.

La prima stagione si è conclusa con un imponente cliffhanger che deve assolutamente essere risolto. Inoltre Sweet Tooth ha un punteggio della critica del 98% su Rotten Tomatoes e un punteggio del pubblico del 92%. I numeri però non sono l'unico fattore da prendere in esame se consideriamo ciò che è accaduto a Jupiter's Legacy che si è classificato al primo posto nella Top 10 di Netflix per diverse settimane, ma è stato stroncato sia dalla critica che dal pubblico, portando alla sua cancellazione entro poche settimane dall'uscita.

Considerando che il primo capitolo della serie TV ha debuttato direttamente in streaming sulla piattaforma di Netflix, anche la stagione 2, in caso di realizzazione, sarà resa disponibile integralmente sempre dal servizio. Quando? Impossibile da dire attualmente, ma probabilmente, in caso di notizie positive, un ipotetico secondo capitolo potrebbe debuttare su Netflix già dal 2022. Infine il primo capitolo di Sweet Tooth è composto da 8 episodi della durata di circa 50 minuti. In caso di sviluppo, anche la stagione 2 potrebbe avere lo stesso numero di puntate della prima.

Non ci resta che attendere delle informazioni ufficiali da Netflix. Nel frattempo leggete la nostra recensione di Sweet Tooth e scoprite 5 curiosità su Sweet Tooth, serie prodotta da Robert Downey Jr., senza dimenticarvi di farci sapere nei commenti che cosa ne pensate di Sweet Tooth e se attendete una seconda stagione con ansia!