Sweet Tooth 3, arriva il trailer della stagione finale della serie Netflix!

Dopo il rinnovo di Netflix per la terza ed ultima stagione, Sweet Tooth ha attirato l'attenzione mediatica degli spettatori, curiosi di scoprire la conclusione dello show ispirato al fumetto di Jeff Lemire.

Ebbene, a smorzare l'attesa dei nuovi episodi ci ha pensato, nelle ultime ore, il primo teaser trailer: "non si ha nulla per cui valga la pena vivere finché non si ha nulla per cui valga la pena morire" rappresenta, certamente, il vero e proprio manifesto del nuovo progetto, che promette azione, pericoli e la giusta dose di emotività per le vicende di Gus e del suo gruppo.

“Dopo aver sconfitto il generale Abbot nella battaglia a Pubba's Cabin, Gus (Christian Convery), Jepperd (Nonso Anozie), Becky (Stefania LaVie Owen) e Wendy (Naledi Murray) intraprendono un viaggio in Alaska alla ricerca della madre di Gus, Birdie, (Amy Seimetz), che ha lavorato per scoprire le misteriose origini dei mortali Sick. Lungo la strada, vengono raggiunti dal dottor Singh (Adeel Akhtar) e, nel frattempo, emerge una nuova minaccia sotto forma di Helen Zhang (Rosalind Chao), sua figlia Rosie (Kelly Marie Tran) e i feroci Wolf Boys, che cercano di riavviare la nascita umana e vedono Gus come la soluzione ai loro piani"

L'hype per la stagione finale della serie tv Netflix cresce di giorno in giorno: l'uscita ufficiale è prevista per il 6 giugno 2024 ma intanto, per ingannare l'attesa, vi suggeriamo un repentino ripasso grazie alla nostra recensione della seconda stagione di Sweet Tooth.

Su Drive In Edizione Speciale ( DVD) è uno dei più venduti di oggi.