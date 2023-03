Sweet Tooth, l'autore aggiorna i fan: 'La Stagione 2 sta arrivando su Netflix'

Ormai è passato un bel po' di tempo da quando nel novembre 2021 Netflix ha rinnovato Sweet Tooth per una Stagione 2, ma sembra che la lunga attesa per i fan sia giunta al termine. In una recente intervista, l'autore del fumetto originale da cui è tratto lo show, i nuovi episodi stanno per arrivare e tra non molto potrebbe arrivare un primo teaser.

Secondo Jeff Lemire, lo scrittore e autore del fumetto da cui è tratta la serie Netflix, i fan non dovranno aspettare molto per avere maggiori informazioni sullo show, che ha ottenuto un incredibile successo dopo la diffusione dei primi episodi. Non solo, Lemire ha anche affermato che la seconda stagione della serie sarà molto più fedele al materiale di partenza da cui è tratta.

"Ero sul set della seconda stagione. È stato molto divertente e ho visto tutte le cose che stanno facendo. È davvero bello", ha detto lo scrittore. "Molte cose sono tratte dal fumetto, il che è stato fantastico. E so che c'è un annuncio in arrivo molto presto, quindi la gente non dovrà aspettare a lungo per sapere quando arriverà, ma purtroppo non mi è permesso parlarne troppo".

Sono passati quasi due anni interi dal debutto della prima stagione su Netflix, il che significa che i fan dovrebbero aspettarsi un Gus (Christian Convery) decisamente più cresciuto questa volta.

"Abbiamo dovuto affrontare un po' questo problema, perché per lui è passato un anno e mezzo tra il primo e il secondo episodio", aveva dichiarato in precedenza lo showrunner e produttore esecutivo Jim Mickle. "È cresciuto parecchio in quel periodo, ma fortunatamente è rimasto il piccolo e dolce Gus. Quindi, non lo sappiamo. È difficile prevedere qualcosa. Credo che una cosa che abbiamo imparato fin dall'inizio di tutto questo sia che non si può prevedere nulla. Quindi, prendiamo le cose come vengono. La prima stagione è stata fantastica e ci piacerebbe farne altre, se il mondo ci vorrà".

Nell'attesa, vi lasciamo alla recensione della prima stagione di Sweet Tooth. La serie è prodotta da Robert Downey Jr., tra gli altri.