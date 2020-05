Sweet Tooth: Chris Convery e James Brolin nello show Netflix prodotto da Robert Downey Jr.

Sapevamo che Robert Downey Jr. fosse al lavoro su un adattamento di Sweet Tooth, il fumetto targato Vertigo (marchio DC) tramite la sua casa di produzione Team Downey. Ora apprendiamo che la serie è stata ufficialmente ordinata da Netflix, e dopo il salto potrete scoprire anche i primi membri del cast.

Prodotta dunque dai coniugi Downey, Amanda Burrell, Linda Moran, Evan Moore, Jim Mickle e la showrunner di Arrow Beth Schwartz, assieme a Warner Bros. TV, Sweeth Tooth ha ricevuto un ordine per una stagione da otto episodi da un'ora, e vedrà tra i suoi protagonisti il giovane Christian Convery (William, Venom) e James Brolin (Traffic, A Beautiful Day), che farà da narrotore.

A loro si aggiungeranno Nonso Anozie (Game of Thrones, Cenerentola), Adeel Akhtar (Four Lions, The Big Sick) e Will Forte (Nebraska, Flipped).

Basato sulle creazioni cartecee di Jeff Lemire, Sweet Tooth "segue le avventure del giovane Gus, parte cervo, parte ragazzo umano, che lascia la sua dimora nella foresta solo per realizzare che il mondo all'esterno è stato il teatro di un terribile cataclisma. Gus si unirà a una famiglia di umani e ibridi in parte animali come lui e partirà alla ricerca di risposte su questo nuovo mondo e sul mistero delle sue origini".



Mickle e Schwartz saranno anche sceneggiatori e co-showrunner del progetto, con Mickle che si cimenterà anche dietro la cinepresa in qualità di regista.

Non abbiamo ancora una data di debutto per lo show, né una di inizio di riprese.