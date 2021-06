Sweet Tooth, a che ora esce la nuova serie fantasy su Netflix?

Sweet Tooth è una serie originale Netflix di genere fantasy basata sull'omonimo fumetto DC dell'autore Jeff Lemire. Prodotta da Robert Downey Jr. e dalla moglie Susan Downey, sviluppata dallo scrittore/regista Jim Mickle, Sweet Tooth è in arrivo il 4 giugno 2021 su Netflix.

Gli otto episodi della prima stagione saranno disponibili per lo streaming su Netflix alle 9.00 di venerdì 4 giugno 2021.



La storia si svolge dieci anni dopo che una catastrofe globale ha distrutto la civiltà e narra le vicende di Gus, un ragazzo che è in parte cervo e in parte umano. È un "ibrido", un umano in parte animale, temuto e odiato dal resto dell'umanità. Gus si avventura fuori dalla foresta in cui vive e si imbatte nel solitario vagabondo Jepperd, insieme viaggiano attraverso ciò che resta dell'America in cerca di risposte.



"Volevamo realizzare uno spettacolo che offrisse fuga e avventura, in cui la natura reclama il mondo e per molti versi sembra una favola", ha affermato il produttore esecutivo e co-showrunner Jim Mickle.



"Questa è un nuovo tipo di storia distopica, è molto lussureggiante e piena di speranza. Vogliamo che le persone entrino in questo mondo dove c'è bellezza, speranza e avventura. Questa è una storia travolgente: viaggiamo sui treni, saliamo sulle cime delle montagne, corriamo attraverso le foreste Questo è uno spettacolo su ciò che costituisce una famiglia, cosa significa veramente casa e perché è importante mantenere la fede nell'umanità" ha concluso.



