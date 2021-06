Sweet Tooth: guardate il pupazzo di Bobby in azione in questo dietro le quinte!

Un pupazzo vecchio stile, è quello creato per realizzare la figura di Bobby nella serie Netflix tratta da Sweet Tooth che ha già conquistato il cuore di milioni di spettatori. Proprio i creatori dello show hanno diffuso un breve video dal dietro le quinte nel quale vediamo la figura di Bobby aggirarsi per la stanza e rivelare la sua vera natura.

A condividere il breve video su Twitter è stato Jim Mickle, creatore dello show basato sull'omonimo fumetto di Jeff Lemire per Netflix. In didascalia ha scritto: "Buongiorno, niente di meglio che un pupazzo vecchio stile" e nel filmato vediamo proprio Bobby aggirarsi per il locale mentre viene "pilotato" da un animatore e inquadrato dalla telecamera.

In una recente intervista, l'autore Jeff Lemire ha parlato dell'introduzione dei nuovi personaggi per Sweet Tooth su Netflix, suggerendo che una tale mossa gli avrebbe fatto comodo anche nei fumetti: "E' davvero bello rivivere la storia e guardarla da un'angolazione leggermente diversa. Ho realizzato il primo volume a fumetti più di dieci anni fa e da allora sono cambiate molte cose. E sono arrivate molte altre storie post-apocalittiche. Quindi alcuni cambiamenti dovevano essere attuati per dare maggior freschezza. Sono geloso di alcuni dei nuovi personaggi, perché li avrei voluti nei miei fumetti. Ad esempio Aimee Eden, che è un personaggio davvero fantastico e l'avrei voluto".

Lemire ha anche spiegato il motivo per cui è rimasto così soddisfatto dalla serie prodotta da Robert Downey Jr.: "E' davvero emozionante. Adoro ritrovare le cose prese dai fumetti e le altre che hanno subito modifiche o sono state aggiunte. E' davvero interessante vedere sua l'adattamento sia la sperimentazione di cose nuove. Amo ancora il fumetto e per me rimarrà sempre in quel modo, ma è bello avere la possibilità di adattarlo per un diverso medium".

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Sweet Tooth.