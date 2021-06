Sweet Tooth, e se gli ibridi fossero reali? L'esilarante esperimento di Netflix!

Dal suo debutto su Netflix, la serie Sweet Tooth ha sorpreso gli spettatori ed è diventata una grande hit sulla piattaforma digitale. In una mossa di puro marketing a supporto della serie, il colosso dello streaming ha deciso di mandare per le strade un curiosissimo ibrido sperimentale che ha sorpreso non poco i passanti: ecco le loro reazioni!

Su YouTube infatti Netflix ha pubblicato un video di questo esperimento sociale dove una donna porta un passeggino al cui interno di trova Oscar, un animatronic per metà umano e per metà gufo. I due se ne vanno in giro per le strade del centro di Los Angeles dove intanto erano state piazzare delle telecamere nascoste per riprendere la reazione dei passanti nel vedere la creatura. Molti di loro sono prevedibilmente rimasti sconvolti. Potete guardare le loro reazioni nel video in alto su questa pagina.

Sweet Tooth è stata prodotta da Robert Downey Jr. che recentemente ha spiegato quanto la serie Netflix significhi per lui: “È stato incredibilmente speciale guardare le vostre risposte a @SweetTooth. Questo spettacolo significa molto per me e Susan. Come @JeffLemire ha detto “Storie di speranza in mezzo alle tenebre sono le storie di cui abbiamo bisogno ora, più che mai” #SweetTooth".



La prima stagione è ambientata in un futuro post-apocalittico in cui l'umanità è stata devastata da un virus killer e narra le vicende di Gus, un ragazzo che è in parte cervo e in parte umano. È un "ibrido", un umano in parte animale, temuto e odiato dal resto dell'umanità. Non è chiaro cosa abbia messo in moto la catastrofe mondiale, ma molti sospettano che abbia qualcosa a che fare con gli strani ibridi che le donne stanno dando alla luce.

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Sweet Tooth.