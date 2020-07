Sweet Tooth, Jeff Lemire assicura: 'Sarà una serie incredibile'

All'inizio di questa estate è arrivata la notizia che Sweet Tooth sarebbe stata una produzione Netflix e in una recente newsletter Jeff Lemire, creatore dei fumetti, ha rassicurato tutti sull'incredibile qualità della serie.

Questo show è stato voluto fortemente da Robert Downey Jr. Iron Man ha investito personalmente nella serie DC, infatti sarà prodotta dal Team Downey, composto da lui e da sua moglie Susan. Il cast è ricchissimo di stelle e come annunciato a maggio, vedremo in Sweet Tooth Chris Convery e James Brolin.

Il creatore della versione cartacea a riguardo ha detto: "Il mese scorso Netlix ha annunciato la serie televisiva Sweet Tooth prodotta da Robert Downey Jr. e Susan Downey che inizierà con una stagione di 8 episodi e verrà lanciata dalla piattaforma streaming alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo. Non posso ancora rivelare ulteriori dettagli sullo spettacolo, ma posso dire che ero sul set per le riprese dell'episodio pilota in Nuova Zelanda dell'anno scorso, che è stata un'esperienza incredibile. La puntata è venuta incredibilmente bene. Non potrei essere più soddisfatto dell'adattamento. È super fedele al fumetto e non vedo l'ora che il programma venga lanciato".

Dunque ottime notizie per i fan dei fumetti, questo adattamento non intaccherà minimamente la qualità del prodotto ma, anzi permetterà ad un vasto pubblico di conoscere le vicende di Gus, un giovane che lascia casa per trovare il mondo devastato da un evento catastrofico. Egli unisce le forze con una famiglia composta da ibridi e umani per trovare le risposte che si celano dietro l'apocalisse. Scoprirà poi che tutto dipende da una vasta cospirazione che lo costringerà a mettere in discussione la sua stessa esistenza.