Sweet Tooth, un mondo post-apocalittico nel poster ufficiale della serie originale Netflix

A venti giorni dall'uscita ufficiale sulla piattaforma streaming, Netflix ha pubblicato il bel poster ufficiale dell'attesa Sweet Tooth, nuova serie originale del colosso di Reed Hasting basata sull'omonima opera a fumetti di Jeff Lemire, tra le serie a fumetti più blasonate mai scritte dal prolifico e talentuoso autore canadese.

Prodotta da Robert Downey Jr. e dalla moglie Susan Downey, già entranti nel mondo della serialità lo scorso anno con la riuscita Perry Mason, di cui è in sviluppo la seconda stagione, Sweet Tooth è una favola post-apocalittica ispirata a romanzi come La Strada di Cormac McCarthy o a L'ombra dello Scorpione di Stephen King, pubblicata in originale da DC Comics.



La storia del fumetto e della serie segue un bambino metà umano e metà cervo conosciuto appunto come Sweet Tooth: un ibrido parte di una nuova razza che si pensa sia responsabile anche dell'arrivo di un terribile virus che ha decimato la popolazione mondiale. Insieme a un misterioso viandante, il bambino intraprenderà una missione avventurosa e irti di pericoli per la sopravvivenza e aiutare anche i suoi simili e il mondo intero.



Tutti gli episodi di Sweet Tooth usciranno su Netflix il prossimo 4 giugno. Stando a precedenti dichiarazioni di Jeff Lemire, la serie "sarà qualcosa di incredibile".



