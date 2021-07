Sweet Tooth, Netflix rinnova la serie per una seconda stagione!

Netflix ha svelato ufficialmente il rinnovo di Sweet Tooth, apprezzata serie fantasy basata sull’omonimo fumetto scritto e illustrato da Jeff Lemir che ora si appresta a tornare con una seconda stagione.

L'annuncio è arrivato tramite un simpatico video in cui i membri del cast mostrano il vari pacchetti regalo inviati dal colosso dello streaming per dare la notizia in anticipo, in cui si può notare l'embargo fissato al 29 luglio.

Sweet Tooth è ambientata dieci anni dopo che la pandemia nota come il "Grande Crollo" ha devastato il mondo e ha portato alla misteriosa comparsa di esseri ibridi: bambini nati in parte umani e in parte animali. Incerti se gli ibridi siano la causa o il risultato del virus, molti umani li temono e gli danno la caccia. Dopo un decennio di vita passata al sicuro nella sua casa isolata nella foresta, un ragazzo-cervo di nome Gus fa inaspettatamente amicizia con un solitario vagabondo di nome Jepperd. Insieme partono per una straordinaria avventura attraverso ciò che resta dell'America alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato di casa. Ma la loro storia è piena di alleati e di nemici inaspettati, e Gus scopre rapidamente che il lussuoso e pericoloso mondo fuori dalla foresta è più complesso di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Prodotta da Robert Downey Jr., Sweet Tooth si è affermata tra le serie Netflix di maggior successo del 2021, riuscendo a conquistare sia i favori della critica che degli spettatori. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione Sweet Tooth.