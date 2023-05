Sweet Tooth, Netflix rinnova la serie tv per la terza ed ultima stagione

La terza stagione di Sweet Tooth sarà anche l'ultima: in questi minuti è arrivata la conferma ufficiale che Netflix ha rinnovato la serie tv fantasy tratta dall'acclamato fumetto di Jeff Lemire per un terzo e conclusivo ciclo di episodi.

"In molti modi, è esattamente la storia che immaginavo avremmo raccontato e in un certo senso ha preso vita da sola", ha dichiarato il creatore, showrunner e produttore esecutivo Jim Mickle in una nota ufficiale. "All'inizio volevamo raccontare questi pezzi fondamentali della storia di Gus e le grandi scene del fumetto, ma la bellezza della narrazione di lunga durata e del viaggio di Gus in 24 episodi è che i personaggi stessi ti dicono cosa vogliono essere e diventare. La terza stagione sarà una storia artica con nuove entusiasmanti avventure e quella che speriamo possa essere una conclusione soddisfacente per questa storia epica. Gus vedrà un lato del mondo e dell'umanità che non aveva visto nella prima o nella seconda stagione."

La serie vede nel cast Stefania LaVie Owen nei panni di Bear, Naledi Murray nei panni di Wendy, Marlon Williams nei panni di Johnny Abbot, Christopher Sean Cooper Jr. nei panni di Tedd, Yonas Kibreab nei panni di Finn e James Brolin nei panni del narratore. Rosalind Chao (che interpreta Zhang) e Amy Seimetz (Birdie) sono state promosse a series regulars per la terza stagione, mentre Cara Gee (The Expanse) e la debuttante Ayazhan Dalabayeva si uniscono al cast.

Le riprese di Sweet Tooth 3 sono già concluse in Nuova Zelanda, con Warner Bros. ancora in produzione. La stagione 2 di Sweet Tooth è stata presentata in anteprima su Netflix il 27 aprile con 48,3 milioni di ore visualizzate durante i primi quattro giorni di rilascio.