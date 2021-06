Sweet Tooth, ecco perché Robert Downey Jr. e sua moglie hanno scelto di produrre lo show

La prossima serie di successo che ruberà il cuore degli spettatori di Netflix potrebbe essere proprio dietro l'angolo dato che Sweet Tooth debutterà 4 giugno sul servizio di streaming. Lo show è un adattamento di un fumetto con lo stesso nome, scritto e illustrato da Jeff Lemire, e pubblicato dall'etichetta Vertigo di DC Comics a partire dal 2009.

Sweet Tooth è composta da 8 episodi e prodotta da Robert Downey Jr. e dalla moglie Susan Downey.



Sviluppata dallo scrittore/regista Jim Mickle, meglio conosciuto per Hap & Leonard e We Are What We Are, la serie è ambientata in una versione post-apocalittica del mondo reale e inizia dieci anni dopo "il Grande Disastro", un evento catastrofico che ha provocato il caos nel mondo e ha preceduto l'ascesa di "ibridi", persone in parte umane e in parte animali.



Gli ibridi hanno anche una misteriosa connessione con un virus che affligge il mondo, quindi alcuni umani li cacciano per paura o odio. Il personaggio principale è un ragazzo-cervo, Gus (Christian Convery), che cresce in una foresta del Nebraska con suo padre (Will Forte) e conosce poco il mondo esterno. Tutto cambia quando fa amicizia con un vagabondo di nome Jepperd (Nonso Anozie). I due accompagnano il pubblico mentre esplorano ciò che resta degli Stati Uniti alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato di casa.



Digital Spy ha intervistato recentemente la produttrice esecutiva Susan Downey chiedendole cosa gli ha fatto desiderare di accettare questo particolare progetto.



"Siamo sempre alla ricerca di storie guidate da personaggi davvero interessanti che abbiano qualcosa da dire e avvolte in un genere molto appetibile e molto commerciale per convincere il pubblico a farsi coinvolgere. Uno dei nostri dirigenti del Team Downey si è imbattuto in un fumetto di Vertigo, che ora fa parte della DC. Ce l'hanno portato e abbiamo pensato, 'Wow. Possiamo farlo? Certamente non ho visto uno show con un ragazzo-cervo prima d’ora". Ma abbiamo approfondito, abbiamo parlato con il creatore Jeff Lemire e siamo tutti arrivati a quali erano i temi che volevamo davvero esplorare in questo mondo.”



Nel novembre 2020 DC Comics Black Label ha pubblicato il primo numero di una serie sequel chiamata Sweet Tooth: The Return ambientata 300 anni dopo la serie principale. Ad oggi non sappiamo per quante stagioni Sweet Tooth potrebbe andare avanti su Netflix ma certamente c’è molto materiale da adattare.



"Abbiamo anche parlato di come renderlo più invitante” ha continuato Susan. “Robert e io cerchiamo spettacoli da guardare con i nostri figli. Abbiamo un bambino di 6 anni e uno di 9 anni, e ci piace rannicchiarci sul divano e trovare una serie che possiamo guardare insieme. Abbiamo pensato che con alcuni aggiustamenti, pur mantenendo tutti i temi forti, avremmo potuto creare qualcosa che sarebbe stato fantastico per un'intera famiglia.”



Se non l'avete ancora fatto date un'occhiata al trailer di Sweet Tooth e fateci sapere nei commenti se guarderete questa serie in arrivo il 4 giugno su Netflix!