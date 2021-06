Sweet Tooth: ecco perché la serie è stata girata nella patria de Il Signore degli Anelli

Se pensiamo agli scenari della Nuova Zelanda non possiamo far a meno di pensare a Il Signore degli Anelli e alla trilogia di Peter Jackson ma sembra che Sweet Tooth non sia stato girato li per rendere omaggio al mondo degli Hobbit.

Parlando con ComicBook.com, lo showrunner e produttore esecutivo della serie Jim Mickle ha rivelato che la decisione di girare in Nuova Zelanda è dipesa principalmente da due ragioni: trovare le condizioni climatiche più favorevoli e ricreare una particolare atmosfera vista in Evil Dead di Fede Álvarez, cioè il remake de La casa del 1981 che ha lanciato Sam Raimi.

"Inizialmente, è stata una decisione molto pratica perché stavamo per girare, penso in inverno negli Stati Uniti, e all'improvviso la Warner Brothers ha pensato: 'Questo non funzionerà. Dobbiamo trovare un posto in cui possa essere estate in questo momento'. E ho sempre amato come appariva la Nuova Zelanda davanti alla telecamera, e sono un grande fan del remake di Evil Dead, il modo in cui appariva, il modo in venivano mostrati i boschi. E così abbiamo avuto la possibilità di girare li il nostro pilota e abbiamo girato in molti di quegli stessi boschi. Perchè li tutto sa di una fiaba di Grimm".

Le riprese in Nuova Zelanda hanno poi incontrato un altro elemento più che favorevole. Nell'isola infatti, le rigorose norme anti-Covid hanno permesso una più rapida ripresa dalla pandemia, permettendo alla serie di non subire troppi ritardi, sebbene Sweet Tooth parli anche di una pandemia. Insomma, diciamo che tutto è andato nel migliore dei modi possibili.