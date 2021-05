Sweet Tooth, il produttore Robert Downey Jr promette "una narrazione incredibile"

Sarà in streaming dal prossimo 4 giugno Sweet Tooth, la nuova serie Netflix tratta dal fumetto di Jeff Lemire, di cui Robert Downey Jr è produttore esecutivo. La piattaforma streaming ha pubblicato nei giorni scorsi una nuova clip dello show, in cui il Tony Stark del Marvel Cinematic Universe spiega ciò che il pubblico può aspettarsi.

Come ha anticipato nei giorni scorsi il trailer di Sweet Tooth, la nuova serie, in otto episodi, racconta la storia di Gus (Christian Convery), un ragazzino nato per metà umano e per metà cervo. È cresciuto nella sua casa riparata nei boschi, che lascia per scoprire che il mondo è stato dilaniato da un evento catastrofico. Nel suo viaggio, Gus fa amicizia con un vagabondo solitario di nome Jepperd (Nonso Anozie), che diventa il suo protettore. I due intraprenderanno così una straordinaria avventura attraverso ciò che resta dell'America in cerca di risposte.

Nella clip, visibile anche all'interno della notizia, oltre ad alcune immagini della serie sono presenti interviste al cast e alla troupe di Sweet Tooth. Robert Downey Jr racconta per esempio come è nata l'idea: "Abbiamo saputo che esisteva questa straordinaria serie di graphic novel. Hanno una incredibile, emozionante ampiezza narrativa, senza soluzione di continuità."

Qualche tempo fa anche l'autore del fumetto Jeff Lemire ha promesso una serie incredibile, mentre la co-showrunner Beth Schwartz ha aggiunto: "Ringraziamo il nostro fantastico team di produzione, il capo del dipartimento artistico e il capo dei costumi, che hanno colto in Sweet Tooth la speranza e questo mondo speciale. Hanno davvero fatto prendere vita alle pagine."