Sweet Tooth, Dania Ramirez di C'era una volta protagonista della serie Netflix

È Deadline a rendere noto che Sweet Tooth, serie Netflix basata sull'omonimo fumetto targata DC Vertigo e prodotta da Robert Downey Jr, ha trovato una nuova protagonista in vista delle riprese previste per questo autunno in Nuova Zelanda.

Ai già confermati Christian Convery, Nonso Anozie e Adeel Akhtar si unirà infatti Dania Ramirez, attrice nota per il ruolo di Rosie Falta nella serie Devious Maids - Panni sporchi a Beverly Hills; per quello di Maya Herrera in Heroes, e per aver vestito i panni di Cenerentola nella settima stagione di C'era una volta.

Sweet Tooth racconta la storia di Gus, un ibrido umano/cervo, che ha appena compiuto 18 anni. Una volta uscito di casa Gus troverà una terra distrutta da un misterioso evento, toccherà quindi a lui, aiutato da una serie di originali personaggi conosciuti durante il suo viaggio, scoprire cosa ha causato la distruzione del suo mondo.

La star Marvel Robert Downey Jr. farà da produttore esecutivo insieme a Susan Downey e Amanda Burrell tramite la loro Team Downey, in collaborazione con Warner Bros. Television e i produttori Linda Moran ed Evan Moore. La serie è scritta da Jim Mickle e Beth Schwartz, che ricoprono anche il ruolo di co-showrunner. Mickle si occuperà anche della regia.

Intanto, il creatore dei fumetti Jeff Lemire ha elogiato l'episodio pilota di Sweet Tooth definendola "molto fedele" all'opera originale.