Sweet Tooth, e se Robert Downey Jr. entrasse nel cast? Ecco chi dovrebbe interpretare

Nel corso di alcune recenti interviste, il cast della serie rivelazione delle ultime settimane su Netflix Sweet Tooth, è stato interpellato su chi potrebbe interpretare Robert Downey Jr. qualora avesse occasione di unirsi al cast dello show, anche se al momento improbabile vista la mole di impegni in calendario per il celebre attore.

Nonso Anozie, che nello show interpreta il personaggio di Tommy Jeppered, ha due idee precise su chi Robert Downey Jr. potrebbe interpretare se si unisse al cast della serie: "Penso che se il nostro trio nella serie si allargasse a quartetto e lui si unisse a noi lungo la strada forse sarebbe qualcuno che ci aiuterebbe in qualche modo. Forse un personaggio che non è apparso nemmeno nei fumetti che potrebbe tranquillamente prendersi e interpretare. In realtà penso sarebbe stato un ottimo Generale Abbott anche ma comunque penso che Neil Sandilands abbia svolto un ottimo lavoro su quel personaggio. Quindi se mai dovesse unirsi a noi penso dovrebbe essere qualcuno che ci aiuta".

Il giovane Christian Convery spera invece in un crossover Marvel: "Davvero una domanda complicata. Forse potrebbe avere un arco tutto suo per il suo personaggio? Non ne ho idea. Ci sono delle possibilità infinite su ciò che potrebbe fare ed essere. Sarebbe fico però".

Molti fan, intanto, si domandano se sarà possibile rivedere i protagonisti anche in una stagione 2. Per il momento, però, il servizio non ha diffuso nessuna dichiarazione al riguardo. Netflix, infatti, prende sempre un po’ di tempo prima di rinnovare i propri titoli e quindi sicuramente dovremo aspettare qualche mese prima di avere informazioni ufficiali. Però possiamo, già, fare delle ipotesi.

La prima stagione si è conclusa con un imponente cliffhanger che deve assolutamente essere risolto. Inoltre Sweet Tooth ha un punteggio della critica del 98% su Rotten Tomatoes e un punteggio del pubblico del 92%.

Non ci resta che attendere delle informazioni ufficiali da Netflix. Nel frattempo leggete la nostra recensione di Sweet Tooth e scoprite 5 curiosità su Sweet Tooth