Sweet Tooth, Robert Downey Jr. ha un messaggio per i fan: 'significa molto per me'

La nuova serie fantasy di Netflix, Sweet Tooth, proviene dai produttori esecutivi Robert Downey, Jr. e sua moglie Susan Downey. Proprio l’interprete di Iron Man nel MCU ha utilizzato i social per ringraziare i fan e commentare un divertente video pubblicato da Netflix.

Sweet Tooth è diventato lo spettacolo più visto sulla piattaforma di streaming a pochi giorni dalla sua uscita il 4 giugno scorso.



La prima stagione è ambientata in un futuro post-apocalittico in cui l'umanità è stata devastata da un virus killer e narra le vicende di Gus, un ragazzo che è in parte cervo e in parte umano. È un "ibrido", un umano in parte animale, temuto e odiato dal resto dell'umanità. Non è chiaro cosa abbia messo in moto la catastrofe mondiale, ma molti sospettano che abbia qualcosa a che fare con gli strani ibridi che le donne stanno dando alla luce.

Netflix ha pubblicato su Twitter un divertente video in cui una mamma ha portato in giro nel suo passeggino un bambino –appositamente truccato- ibrido, per osservare la reazione degli ignari passanti. Alcuni sono apparsi incuriositi altri terrorizzati!

Robert Downey Jr. ha visto quel video e ha scritto in un tweet:



“È stato incredibilmente speciale guardare le vostre risposte a @SweetTooth. Questo spettacolo significa molto per me e Susan. Come @JeffLemire ha detto “Storie di speranza in mezzo alle tenebre sono le storie di cui abbiamo bisogno ora, più che mai” #SweetTooth".



Attualmente non è chiaro se ci sarà una seconda stagione di Sweet Tooth, ma intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Sweet Tooth e l'esilarante video che trovate in calce alla notizia.