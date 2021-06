Sweet Tooth, la serie Netflix è stata influenzata da Twin Peaks: ecco in quale modo

L'impronta di Twin Peaks, serie cult anni '90 creata da David Lynch e Mark Frost è presente anche nei celebri fumetti di Jeff Lemire, inclusa la serie Sweet Tooth. Lo show di Lynch e Frost ha avuto un effetto importante su ciò che i produttori dell'adattamento live action hanno deciso di fare con la serie Netflix.

"Sicuramente. Twin Peaks è il mio show preferito di tutti i tempi. E quel suono... Fu quando mi innamorai del cinema e della televisione, quindi, non so se sia palese, ma è sempre nel DNA. Penso a quello con cui sto lavorando, specialmente quando sei fuori nei boschi e tutto il resto" ha dichiarato Jim Mickle, creatore e produttore esecutivo di Sweet Tooth.



La produttrice esecutiva Beth Schwartz ha aggiunto:"Direi che non è stato necessariamente qualcosa che è venuto fuori così tanto, ma ora pensando a molti dei nostri personaggi, specialmente a Rockbridge, ho sicuramente delle vibrazioni da Twin Peaks".

E anche Jeff Lemire ha confermato:"Fa sicuramente parte dello show". La serie sta avendo grande successo: anche Robert Downey Jr. potrebbe far parte di Sweet Tooth?



Lemire già in passato aveva parlato di questo parallelo:"Sono stato ossessionato da Twin Peaks sin da quando ero bambino. Mi ha colpito da qualche parte in profondità e da allora è stata una parte importante della mia vita creativa. Ho questo rapporto molto consapevole [con Twin Peaks]".



Ecco la nostra recensione di Sweet Tooth, la nuova serie targata Netflix.