Sweet Tooth, lo showrunner: 'La stagione 2 sarà più ambiziosa'

La seconda stagione di Sweet Tooth è in dirittura d'arrivo su Netflix. trailer di Sweet Tooth 2 mostra una nuova sfida per Gus che dovrà affrontare il suo passato e tentare di salvare i suoi amici dalla ferocia degli esseri umani.

Lo showrunner della serie TV Netflix basata sull'omonima serie a fumetti targata DC Comics, Jim Mickle ha anticipato che la seconda stagione di Sweet Tooth sarà la più ambiziosa. Dopo aver ampliato le storie e l'introspezione dei personaggi dei fumetti, è ora di passare all'azione vera e propria.

La serie Netflix ha un approccio più morbido rispetto al fumetto al quale è ispirata dalle sfumature decisamente più dark. La seconda stagione di Sweet Tooth potrebbe essere la svolta anche se il creatore ammette di essere geloso di alcuni personaggi dello show assenti nei fumetti.

"Ora possiamo prendere tutti questi personaggi e metterli davvero l'uno contro l'altro, ma anche iniziare a immergerci nei misteri dell'universo di Sweet Tooth", ha detto lo showrunner a SFX. Mickle ha affermato che la genesi degli ibridi e il collegamento tra la nascita di esseri metà umani e metà animali alla tragedia che ha spazzato via la popolazione mondiale sarà rivelato molto lentamente nella stagione 2. Ma non solo: Mickle ha detto che un tema importante nella seconda stagione sarà la consapevolezza che niente tornerà come prima, facendo riferimento alle problematiche e ai disagi che ne sono scaturiti dalla pandemia del Covid-19.

Sweet Tooth 2 è in arrivo su Netflix il 27 aprile 2023.