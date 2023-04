Sweet Tooth, lo showrunner sulla Stagione 2: 'Dovevano riprendere da dove era terminata'

La Stagione 2 di Sweet Tooth è uscita ieri e gli spettatori avranno notato che la narrazione dei nuovi episodi riprende esattamente da dove era terminata la prima stagione, solo pochi minuti dopo, anche se sono trascorsi quasi due anni tra l'uscita della prima e l'arrivo della seconda. Lo showrunner Jim Mickle ha spiegato questo tipo di approccio.

Nel corso di un'intervista è stato chiesto a Mickle se sia più facile o più difficile riprendere l'azione della serie come se stesse accadendo pochi minuti dopo il punto in cui si è conclusa la prima stagione.

"È una buona cosa, perché ti mette di fronte il problema di quello che puoi o non puoi assolutamente fare?", ha spiegato Mickle. "Perché in alcuni casi si riprende letteralmente una scena o due dopo, e ci sono cose che devono continuare esattamente come le avevamo lasciate. È un'ottima domanda. Guardo ad esempio Succession. È sempre interessante come Succession tra un episodio e l'altro salti a volte di quattro mesi, giusto? È come se dicesse: "Cosa?". E non so come riescano a farlo. Penso che sarei costantemente preoccupato per la continuità delle cose. Quindi mi è piaciuto in questo caso perché mi è sembrato davvero un buon punto di contatto con la fine della prima stagione. Ho sempre saputo che la prima stagione doveva finire lì. E poi in questa stagione ci siamo sentiti come se potessimo addentrarci subito nel cuore della storia, senza dover ricreare un'intera nuova impostazione".

Nell'attesa di quella della seconda stagione, rilegge la recensione di Sweet Tooth.

Una cosa che gli spettatori noteranno immediatamente, è che gli effetti di make-up utilizzati per creare i bambini ibridi hanno ricevuto un notevole miglioramento dal finale della prima stagione alla prima puntata della seconda. Era un aspetto che i produttori esecutivi della serie volevano affrontare, anche perché gli altri ibridi sono una parte così importante della storia.

"Durante la produzione della seconda stagione abbiamo introdotto un reparto per gli ibridi completamente nuovo", ha aggiunto Mickle. "È arrivata una designer di nome Jane O'Kane, a capo di questo fantastico reparto, e abbiamo fatto la promessa di rimanere il più possibile davanti alla macchina da presa. E molti di questi ragazzi hanno orari incredibilmente limitati. È stata la sfida più grande della stagione, e a volte ci ha quasi distrutto, ma sono contento di averla affrontata perché sono fantastici".