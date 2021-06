Sweet Tooth e quella strana coincidenza sulla pandemia: parlano i produttori

I lettori del fumetto Sweet Tooth di Jeff Lemire, ricorderanno che la serie è ambientata dopo una pandemia che ha letteralmente ridotto la società in macerie e naturalmente, questo ricorda molto da vicino ciò che tutti noi abbiamo vissuto nell'ultimo anno.

Proprio questa incredibile comunanza con la pandemia di Covid-19 sembra preoccupare un po' i produttori della serie Netflix che vivono questa particolare coincidenza come un limite più che come un punto di forza. Dopo mesi spesi a parlare di pandemia, a loro avviso potrebbe essere forse ridondante affrontare lo stesso tema in Sweet Tooth.

"Era nei nostri piani da sempre (iniziare lo spettacolo in quel modo) perché lo abbiamo girato nel 2019, quindi il pilota è stato fatto molto prima del Covid", ha detto a ComicBook.com lo showrunner della serie Jim Mickle. "Penso che ci sia sempre la preoccupazione che le persone possano annoiarsi per questa cosa e perdere tutto ciò che viene dopo, perché in realtà questo è solo il trampolino per lanciarsi in uno spettacolo molto più ricco e vario. Quindi, si spera che non lo facciano. Tutto questo potrebbe essere visto come il soggetto di un film horror. Abbiamo cercato di trasformare il tutto con atmosfere da favola, anche prima del Covid. Quindi sì, semmai, il Covid ci ha solo permesso di abbreviare un po' di più questa parte della storia".

E mentre Robert Downey Jr. promette grandi cose per Sweet Tooth, la produttrice esecutiva Beth Schwartz ha aggiunto: "Spero che quando arriveranno alla parte con i bambini ibridi, vedranno che questo è un tipo di show molto diverso e che la pandemia in fin dei conti è solo un punto di partenza".

Voi cosa ne pensate di questa strana coincidenza? Sarà un limite o un punto di forza? Fatecelo sapere nei commenti.