Sweet Tooth, svelato il trailer della stagione 2

Metà uomo e metà cervo, Gus è pronto a tutto per salvare se stesso e i suoi amici dalla ferocia degli esseri umani che perseguitano i bambini ibridi nel trailer di Sweet Tooth 2.

La serie TV Sweet Tooth (lo sapevate che è stata influenza da Twin Peaks?) è ambientata in un mondo post-apocalittico dove un virus conosciuto come "Il Grande crollo" ha spazzato via gran parte dell'umanità. Questa realtà distopica ha portato alla nascita di bambini ibridi, metà umani e metà umani che vengono continuamente isolati della società: Gus, il protagonista, è uno di quelli.

La serie, ispirata all'omonimo fumetto DC (anche se la serie TV non segue molto il fumetto di Sweet Tooth) e co-prodotta da Robert Downey Jr, è arrivata alla sua seconda stagione che segnerà un percorso di maturazione per Gus. Il bambino, infatti, dovrà mettercela tutta per liberare se stesso e i suoi amici dallo zoo dove sono stati rinchiusi nel finale della prima stagione dagli Ultimi Uomini, una setta convinta che la cura del virus che ha sterminato la popolazione mondiale risieda proprio gli ibridi.Nel tentativo di consolidare il proprio potere cercando una cura, il generale Abbot usa i bambini per gli esperimenti del medico prigioniero Aditya Singh, che vuole disperatamente salvare la moglie infetta Rani. Per proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh e inizia un’angosciante esplorazione delle sue origini e del ruolo della madre Birdie negli eventi che hanno portato al Grande Crollo.

La seconda stagione di Sweet Tooh sarà disponibile a partire dal 27 aprile 2023 su Netflix. Nell'attesa potete recuperare la prima stagione di Sweet Tooh su Netflix.