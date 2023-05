Sweet Tooth: la terza stagione sarà l'ultima?

"Speriamo lo sia", ha affermato Jim Mickle riguardo alla possibilità che la terza stagione concluda la serie. Il regista di Sweet Tooth ha inoltre parlato durante un'intervista per Comicbook.com (nonché nostra fonte) del finale del fumetto omonimo di Jeff Lemire e della direzione in cui la serie andrà per il finale.

"Voglio dire, entrambi davvero. Perché amo entrambi, ma penso di amare la storia dell'Artico. Quella è stata una parte importante. E nel fumetto, lo adoro, e The Thing di John Carpenter è il mio film preferito, e amo le storie che prendono posto lì. Quindi mi piacerebbe assolutamente, assolutamente farlo. E mi piace quando il fumetto si apre e all'improvviso sei sulla nave con quei ragazzi e Thacker e tutto il resto".

"Quindi amo quel genere di cose... amo dove va il fumetto, e penso che il bello sia che, ancora una volta, è come se potessimo usare la spina dorsale di quelle cose e possiamo usare i grandi punti della storia per quelle cose. E ovviamente c'è un po' di mitologia che abbiamo creato nella storia e tutto ciò che abbiamo creato che combacia con quello. E questa è una specie di bellezza nel mescolare tutte quelle cose insieme. Quindi sì, speriamo che la seconda stagione vada bene", ha aggiunto.

Per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al trailer della di Sweet Tooth - Seconda Stagione. Correte a vederlo!