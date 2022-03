Swimming With Sharks, Kiernan Shipka e Diane Kruger protagoniste nel trailer

Dopo averle detto addio in Le terrificanti avventure di Sabrina, i fan ritrovano Kiernan Shipka in un nuovo progetto per il piccolo schermo, la nuova serie Swimming With Sharks per The Roku Channel. Al fianco della giovane ex star di Mad Men troviamo anche Diane Kruger. Oggi vi mostriamo il primo trailer dello show.

Ecco il comunicato stampa che descrive la serie, che verrà presentata al South by Southwest Film Festival:"L'attesissimo dramma capitanato da Diane Kruger e Kiernan Shipka, con Kathleen Robertson che funge da showrunner, parla del lato oscuro del sistema degli studi di Hollywood, e di una giovane assistente pronta a cambiare le dinamiche tossiche di un capo violento".



Piena di colpi di scena psicologici insieme a performance potenti del cast, Swimming With Sharks potrebbe essere una sorpresa inaspettata nel futuro prossimo delle serie tv. Il cast è composto, oltre che da Diane Kruger e Kiernan Shipka - dopo l'addio a Sabrina - anche da Donald Sutherland, Thomas Dekker, Finn Jones, Erika Alexander, Ross Butler e Gerardo Celasco.



"Swimming With Sharks è scritto dalla showrunner Kathleen Robertson e diretto da Tucker Gates. Chris Cowles, Liz Destro, Stephen Israel, Jay Cohen e Dana Brunetti sono i produttori esecutivi. La serie è stata creata in collaborazione con Lionsgate Television".



Star di Bastardi senza gloria, Diane Kruger ha raccontato qualche settimana l'aneddoto su Quentin Tarantino, che non era intenzionato a concederle un provino per il film.

Vi terremo aggiornati nelle prossime settimane per le novità che riguarderanno Swimming With Sharks.