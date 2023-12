Sydney Sweeney: 'Che fatica trovare vestiti adatti al mio seno'

Sidney Sweeney sarà protagonista in Tutti tranne te, una nuova commedia romantica. E l’attrice ha rilasciato di recente alcune dichiarazioni riguardanti i red carpet.

Sweeney ha dichiarato a Glamour UK di sentirsi meglio quando i vestiti che deve indossare sul Red Carpet si possono modificare in base al suo corpo. Queste le parole dell’attrice:

“Sono sempre molto grata sia a Miu Miu che ad Armani perché rifanno gli abiti per il mio seno. E spesso, quando vedo troll online che mi criticano, o chi mi acconcia per cose che non si adattano al mio seno, è perché si tratta di modelli. Quindi, ogni volta che posso indossare Miu Miu, Armani, o quando un marchio mi permette di ricostruire il top o di modificare qualcosa, allora il risultato è migliore. Ed è allora che mi vedete più sicura di me e felice anche sul red carpet”.

Sydney Sweeney, dopo “Tutti tranne te”, sarà protagonista anche in un nuovo film horror dal titolo “Immaculate”. La pellicola “segue la storia di Cecilia (Sweeney), una fedele devota a cui viene offerto un nuovo posto in un illustre convento italiano. Il suo caloroso benvenuto in una campagna italiana da cartolina verrà presto interrotto dalla scoperta che la sua nuova casa nasconde alcuni segreti oscuri e terrificanti”. Inoltre, Sidney Sweeney sarà anche in Madame Web.