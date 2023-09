Sydney Sweeney compie 26 anni: 'Le scene di nudo? Non smetterei, però...'

Sì, le scene di nudo hanno svolto un ruolo decisamente importante nell'esplosione di Sydney Sweeney: l'attrice di Euphoria si è distinta sin dalle prime battute della sua carriera per una bellezza difficile da ignorare e spesso messa al servizio di scene decisamente sexy, ovviamente sempre accettate con il massimo della consapevolezza.

La star del nuovo video dei Rolling Stones, che oggi compie i suoi primi 26 anni, ha sempre ribadito di non aver avuto problemi ad accettare di girare scene di nudo e che al momento non ha intenzione di smettere, ma non per questo le dispiacerebbe assistere a dei cambiamenti nel modo di ragionare dell'industria cinematografica.

"La gente pensa: 'Oh, si fa vedere nuda sullo schermo, è un sex symbol'. E io non riesco a passarci su. Non ho nessun problema con quelle scene e non smetterò di farle, ma vorrei che avessimo modo di parlare apertamente della concezione che si ha degli attori all'interno dell'industria" sono state le parole dell'attrice che presto vedremo in Madame Web.

Dichiarazioni che si sposano perfettamente con il giudizio positivo che Sweeney ebbe delle sue scene di nudo in Euphoria: "Il fatto è che in questa serie il nudo non è patinato. Non è: 'Oh, ci sono delle tette'. È semplicemente reale" furono le sue parole, seguite dalle sue recenti dichiarazioni sul sesso nella serie cult con Zendaya.