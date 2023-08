Sydney Sweeney difende il sesso in Euphoria:'Le donne come me e Zendaya non lo temono'

Sydney Sweeney tempo fa ha rilasciato alcune dichiarazioni a Variety, nelle quali ha difeso a spada tratta le sequenze di sesso presenti nella serie Euphoria, nella quale interpreta Cassie Howard. L'attrice ha spiegato di non aver mai temuto scene di questo tipo così come Zendaya, co-protagonista nello show HBO.

"Hai me, hai Zendaya, hai tutte queste donne molto forti e indipendenti. Se non ci sentivamo a nostro agio con qualcosa o vedevamo qualcosa che non ci piaceva, ci saremmo fatte sentire. È difficile vedere qualcuno completamente distrutto dal pubblico e dai media quando in realtà non c'è nessuno. Siamo lì e chiaramente stiamo ancora lavorando alla serie, e siamo ancora di supporto... Il punto è mettere le persone a disagio e pensare fuori dagli schemi. Cos'altro è il punto nell'arte? Per me è sentirsi libera e fiduciosa ora. E l'ho scoperto tramite Cassie".



Se Sydney Sweeney e Zendaya non hanno alcun problema con le sequenze di sesso in Euphoria, il creatore dello show Sam Levinson è stato criticato per questi dettagli, soprattutto dopo l'uscita della discussa serie The Idol, con protagonisti Lily-Rose Depp e The Weeknd.

Le ultime voci sostengono che Levinson abbia deciso di ridimensionare le scene di sesso nella terza stagione di Euphoria dopo le critiche rivolte a The Idol.

Di recente il gruppo di lavoro di Euphoria è stato travolto dal lutto per la morte di Angus Cloud, una delle star più apprezzate della serie, interprete di Fez O'Neill, scomparso a soli 25 anni nella sua città natale californiana, Oakland.

Anche Sydney Sweeney ha ricordato Angus Cloud con un messaggio pubblicato sui social.