Sydney Sweeney stava per lasciare Hollywood: 'Trovati un vero lavoro'

Sydney Sweeney sta conquistando a grandi passi una posizione di primo piano all’interno dell’industria cinematografica, nonostante la giovane età. Eppure, prima del grande successo ottenuto grazie a Euphoria, la star di White Lotus ha dovuto affrontare più di qualche critica e, addirittura, gli inviti a trovarsi un lavoro vero.

Sydney Sweeney ha già difeso le scene di sesso che l’hanno vista protagonista in Euphoria, dimostrando un carattere e una sicurezza di sé che non sono certo banali o scontate, data la giovane età e visto il difficile ambiente lavorativo che la pone costantemente sotto i riflettori.

Come quasi sempre accade, però, questa grande consapevolezza è stata costruita sulle difficoltà e sulla sofferenza di quando le cose non andavano ancora tanto bene.

L’attrice ha infatti spiegato quanto sia stato difficile continuare a fare quello che facesse, soprattutto ai tempi del liceo: “Al liceo, ogni volta che tornavo a casa tra una ripresa e l’altra, mi sentivo così insicura e giudicata. La gente mi chiedeva se avessi fatto qualcosa di concreto e quanto ci volesse ancora prima che mi trovassi un lavoro vero”.

Quindi la Sweeney ha concluso: “E sapevo che se avessi rinunciato al mio sogno non sarei stata in grado di vivere con me stessa. Non avrei permesso a me stessa di mollare e alle persona di dirmi che non sono abbastanza brava o che non ce l’avrei fatta. Avrei continuato a lavorare il più duramente possibile per realizzare i miei sogni”.

Una determinazione sicuramente fondamentale in un mondo in cui a volte bisogna aspettare un tempo interminabile prima che i propri sforzi vengano riconosciuti in maniera concreta

Oggi sembra che la strada di fronte l’attrice sia spianata con numerosi progetti già nel suo futuro. In tal senso vi lasciamo alla notizia che è stato svelato il ruolo di Sydney Sweeney in Madame Web.