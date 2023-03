Sydney Sweeney manda in tilt web e fan: sexy servizio fotografico in bikini per Frankies

Simona Tabasco e Beatrice Grannò non sono le uniche attrici di The White Lotus a collaborare con un marchio di intimo, negli dato che in questi giorni la star Sydney Sweeney ha collaborato con Frankies Bikinis per una nuova collezione di bikini "dedicati alla ragazza che segue il suo cuore".

La capsule "Love Letters" dell'attrice, i cui prezzi variano da 70 a 220 dollari, è stata definitiva la "collezione più sexy di sempre" dell'etichetta con sede a Los Angeles. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL, la gamma da 26 pezzi è la prima di due uscite (la prossima arriverà all'inizio di aprile) e comprende top e slip bikini, mini abiti e costumi interi tagliati che richiamano alla mente i look mozzafiato dal personaggio di Euphoria di Sydney Sweeney, Cassie Howard. Non a caso, la star indossava l'abito rosa "Gemma" del marchio nell'episodio due della seconda stagione della serie HBO, scatenando una lista d'attesa di oltre 500 persone.

"Nel momento in cui ho visto l'episodio di Sydney con indosso il costume intero Gemma, ho subito immaginato una collaborazione con lei per creare capi che incarnassero davvero la sua splendida femminilità", afferma la fondatrice e direttrice creativa di Frankies Bikinis Francesca Aiello in un comunicato stampa.

Ricordiamo che, prossimamente, Sydney Sweeney sarà vista in Madame Web, nuovo spin-off della saga di Spider-Man prodotto da Sony Pictures, nel quale dovrebbe interpretare una versione Spider-Woman; inoltre, sempre per Sony Pictures, l'attrice sarà anche la protagonista del remake di Barbarella.

Continuate a seguirci per tutte le prossime novità sulla carriera di Sydney Sweeney.