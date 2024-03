Sydney Sweeney paragona Euphoria 3 alla Marvel: 'Ho paura a parlarne'

Oltre al remake di Barbarella, uno dei prossimi progetti di Sydney Sweeney sarà ovviamente la terza e attesissima stagione di Euphoria, acclamata serie tv di HBO che vede l'attrice al centro di un cast di ensemble che include anche Zendaya e Jacob Elordi.

L'attrice-produttrice è stata ospite del conduttore del podcast Happy Sad Confused Josh Horowitz per parlare della sua carriera e dei suoi prossimi progetti, e ovviamente è venuto fuori anche il discorso relativo alla serie tv di HBO: tuttavia, la star di Immaculate e Tutti tranne te ha spiegato di essere molto spaventata dal discutere di Euphoria, paragonando la produzione alla famosa 'segretezza Marvel':

"Onestamente, è spaventoso quanto parlare della Marvel", ha scherzato Sydney Sweeney, riferendosi ovviamente alla reputazione del franchise cinematografico di essere super segreto per quanto riguarda la divulgazione di dettagli e anticipazioni relativi ai propri piani per i futuri progetti. "Ho detto una cosa, qualche giorno fa, ed è rimbalzata ovunque." All'inizio di questo mese, in un'altra intervista sempre con Horowitz, l'attrice di The White Lotus aveva rivelato che le riprese di Euphoria 3 sarebbero iniziate presto, anche se non ha divulgato una data precisa.

La produzione della terza stagione di Euphoria non è ancora iniziata, ma sappiamo che lo show andrà in onda su HBO nel 2025.

Su Trono di Spade Stagioni 1-8 (33 Blu Ray) è uno dei più venduti di oggi.