Sydney Sweeney promette: 'Euphoria 3 vi lascerà senza fiato'

Euphoria si prepara a tornare con una terza stagione che, stando alle parole di Sydney Sweeney, riuscirà a sorprendere i fan dell’acclamata e controversa serie nata nel 2019. L’attrice di Immaculate ha spiegato durante una recente intervista che il terzo capitolo sarà completamente differente rispetto ai primi due, puntando a entusiasmare i fan.

Dopo aver parlato della scena di Euphoria che ha traumatizzato Sydney Sweeney, torniamo ad occuparci dello show televisivo e di una delle sue stelle più brillanti per riportare le dichiarazioni dell’interprete di Madame Web riguardo la terza stagione della serie presentata in Italia su Sky e Now.

In un’intervista con GQ, la Sweeney ha spiegato: “Le persone saranno davvero stupite da ciò che diventerà la terza stagione. Penso che sia un bene, perché le stagioni 1 e 2 erano così diverse da questa”.

I dettagli della trama sono ancora riservati con la produzione che sarebbe dovuta cominciare nel corso dell’estate 2023, prima che il tutto fosse bloccato dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori: secondo Casey Bloys, CEO di HBO, le riprese dovrebbero cominciare nel corso di quest’anno con il prodotto finito che potrebbe debuttare sul piccolo schermo nel 2025.

Le difficoltà nell’essere più precisi derivano, secondo il dirigente, tanto dall’importanza del cast e dai conseguenti tanti impegni che vanno incastrati quanto dal lavoro fatto in fase di sceneggiatura, ancora da completare.

In attesa di sapere qualcosa di più della nuova stagione, vi lasciamo alla nostra recensione di Euphoria 2.

