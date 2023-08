Sydney Sweeney rompe il silenzio sulla morte di Angus Cloud:'Eri un'anima aperta'

La star di Euphoria Angus Cloud nel 2021 debuttò al cinema recitando nel film North Hollywood al fianco di Sydney Sweeney, sua co-star anche nella serie HBO. L'attrice si è aggiunta ai colleghi e agli amici che in queste ore stanno ricordando sui social Cloud, scomparso improvvisamente a Oakland, sua città natale in California.

"Angus eri un'anima aperta, con il cuore più gentile, e hai riempito ogni stanza di risate. Questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto pubblicare e sto lottando per trovare tutte le parole. Ci mancherai più di quanto pensi, ma sono così felice di averti conosciuto in questa vita, e sono sicuro che tutti quelli che ti hanno incontrato si sentono allo stesso modo" ha scritto Sweeney.



"Questo dolore è reale e vorrei che avessimo potuto condividere un altro abbraccio e partecipare alla 711 Run. Tutto il mio amore è per te" conclude Sweeney.

Anche Zendaya ha ricordato Angus Cloud, amico e collega di set in Euphoria, la serie tv HBO nella quale l'attore interpretava il personaggio di Fez O'Neill sin dalla prima stagione uscita nel 2019.



Il corpo senza vita dell'attore è stato trovato nell'abitazione della sua famiglia a Oakland, in California.

Le cause della morte di Angus Cloud non sono state comunicate anche se la madre ha parlato di 'possibile overdose'.

Angus Cloud aveva perso il padre poche settimane prima.