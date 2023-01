Sydney Sweeney svela con quale attrice di The White Lotus girerebbe una rom-com

The White Lotus è la serie del momento, soprattuto per via di una seconda stagione ricca di colpi di scena sensazionali che hanno portato più volte la tensione del pubblico sul filo del rasoio. Nella prima stagione, tra le interpreti principali c'era anche Sydney Sweeney, già lanciata da Euphoria, che ha lodato principalmente una sua collega.

Nel corso di una videointervista, alla giovanissima attrice è stato chiesto se fosse interessata a più ruoli nelle commedie romantiche, uno dei capisaldi nel panorama hollywoodiano, e ha ammesso che accetterebbe volentieri di realizzarne una con una delle star di White Lotus con cui ha già avuto modo di dividere il set: Jennifer Coolidge.

"Oh, mi piacerebbe molto. Sono cresciuta adorando le commedie romantiche. Prima avevo molta paura di fare commedie, ma dopo aver fatto White Lotus, che era una sorta di mix tra le due cose, voglio davvero farne altre. Vi immaginate se facessi una commedia romantica con Jennifer Coolidge? Sarebbe fantastico".

Coolidge interpreta il personaggio di Tanya McQuoid in The White Lotus 1 e 2, cosa che la rende l'unica attrice a recitare in entrambe le stagioni. Dopo essere apparsa nel celebre cult generazionale American Pie del 1999 nel ruolo della madre di Stifler (Seann William Scott), la Coolidge si è fatta conoscere per la sua personalità sensuale e per la sua peculiare verve comica. Purtroppo, è improbabile che il suo personaggio ritorni nella terza stagione di The White Lotus a causa della direzione presa dal suo personaggio nello scioccante finale di The White Lotus 2, andato in onda alla fine dello scorso anno.

La Sweeney, che prossimamente vedremo anche in Madame Web della Sony, ha recentemente parlato dell'essere stata sessualizzata negli anni del liceo:

"Venivo sempre sessualizzata al liceo, perché avevo le tette. È un po' ironico: le frasi che vengono rivolte a Cassie in Euphoria, oggi il pubblico ha deciso di rivolgerle a me nella vita reale. Credo sia una cosa assurda, perché in quella serie volevamo mostrare quanto è brutto quando una persona viene così ipersessualizzata nella vita vera e quali cause ed effetti ciò avrebbe potuto comportare per lei a livello emotivo e psicologico. E invece continuano a farlo a me nella vita reale".