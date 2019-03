SyFy adatterà la serie Wayword Children di Seanan McGuire

Nuovo progetto per Syfy: il canale di proprietà della NBC Universal, produrrà insieme a Legendary TV, una serie TV tratta dalla serie di libri chiamata Wayward Children dell'autrice Seanan McGuire. L'adattamento sarà firmato da Joe Tracz (qui la nostra recensione di Una serie di sfortunati eventi, di cui è autore).

Si tratta di una saga fantasy composta da quattro libri che raccinta la storia di alcuni studenti di un misterioso collegio, che sono tornati da alcuni viaggi compiuti in mondi magici nei quali erano eroi o mostri, e adesso devono riadattarsi ad essere dei ragazzini qualunque.

Tutti loro però sono alla ricerca di un modo per tornare nei regni fantastici visitati, ma quando alcuni di loro muoiono misteriosamente, gli studenti superstiti fanno squadra per catturare l'assassino.

La storia di McGuire ha vinto diversi premi tra cui i premi Alex e Hugo nel 2017: l'autrice ha scritto più di 40 libri più racconti vari e storie brevi negli scorsi dieci anni, e scrive per Marvel fumetti di Spider-Gwen e degli X-Men.

Il progetto Wayward Children (questo presumibilmente il titolo della serie TV) è ancora nelle fasi iniziali di produzione, vista anche la riorganizzazione a cui sta andando incontro il network (come ricorderete, Syfy ha cancellato Nightflyers ed altre serie TV nell'ultimo periodo), per cui è ancora presto per fare pronostici su una data d'uscita.

Voi che ne pensate? Vi fa piacere la notizia di una serie sulla saga di McGuire?