Syfy annuncia il cast di Nightflyers, la nuova serie di George R.R. Martin

Syfy ha da poco annunciato il cast ufficiale di, la nuova serie tv del creatore di Game of Thrones, George R.R Martin e basata sull'omonimo romanzo pubblicato dallo scrittore nel 1980.

La serie tv segue l'adattamento cinematografico del 1987, che a dire la verità ha riscosso poco successo. E' probabile che il network abbia sfruttato il clamoroso successo registrato da Game of Thrones per portare sul piccolo schermo un altro lavoro di Martin, seppur su un altro canale, dal momento che l'adattamento televisivo de Le Cronache di Ghiaccio e Fuoco va in onda, almeno negli Stati Uniti, su HBO.

La serie tv era stata ordinata in via ufficiale qualche mese fa, dopo che lo stesso Martin aveva anche trattato con Netflix.

Nightflyers seguirà le vicende di otto scienziati ed un potente telepate che si imbarcano sulla nave Nightflyer alla volta di un viaggio all'interno del nostro sistema solare, nella speranza di entrare a contatto con la vita aliena.

Lo showrunner della serie sarà Daniel Cerone, mentre a Jeff Buhler è stata affidata la scrittura del pilot.

A livello di cast, Gretchen Mol interpreterà la dottoressa Agatha Matheson, Eoin Macken sarà Karl D'Branin, David Ajala sarà Roy Eris, Sam Strike sarà Thale, Maya Esthet darà il volto a Lommie, Angus Sampson sarà Rowan, Jodie Turner-Smith invece sarà Melantha Jhirl e Brian F. O'bryne interpreterà Auggie.

Almeno al momento però sulla data di messa in onda non sono disponibili molte indicazioni.