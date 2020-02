Syfy annuncia la data della premiere di Vagrant Queen

Tra poche settimane farà il suo debutto la serie TV con Adriyan Rae, Vagrant Queen, dopo l'annuncio della data della premiere reso pubblico dal canale televisivo Syfy.

Il prossimo 27 marzo sarà disponibile il primo episodio della serie ideata dalla scrittrice Magdalene Visaggio - nominata agli Eisner e ai GLAAD Media Award - e da Jason Smith, adattato per la televisione dalla showrunner Jem Garrard.

Questa è la sinossi ufficiale dello show 'Vagrant Queen segue le vicende di Elida (Rae) da quando era una bambina regina fino a quando diventa un'orfana, il tutto mentre viaggia tra i vari angoli della galassia per sfuggire al governo della Repubblica che vuole mettere fine alla sua linea di sangue. Quando il suo vecchio amico Isaac (Tim Rozon) si reca da lei per affermare che sua madre Xevelyn è ancora viva, partono con insieme al nuovo alleato Amae (Alex McGregor) per un'operazione di salvataggio che la riporterà nel suo ex Regno, dove troverà un suo letale nemico d'infanzia, il comandante Lazaro (Paul du Toit)'.

Che aspettative avete per questa serie? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che tra i nuovi progetti di Syfy è presente l'adattamento di Wayword Children, oltre all'annuncio, avvenuto alcuni mesi fa, del rinnovo di Van Helsing per una quinta stagione.