Syfy annuncia una serie su Il giorno degli zombie, il film cult di Romero

Il canale televisivo statunitense Syfy ha ordinato una serie TV sul celebre film horror Il giorno degli zombie, diretto nel 1985 dal maestro del genere George A. Romero.

Considerato il padre dei film con gli zombie, il celebre regista è venuto a mancare nel 2017, ma la sua influenza continua a essere viva in molti dei prodotti attuali, come dimostra l'omaggio a Zombie in Fear the Walking Dead, dove nella quinta stagione dello show di AMC viene citata la famosa scena del centro commerciale.

Il network di proprietà di NBCUniversal ha deciso di non passare per la produzione del pilota iniziale, ma di procedere direttamente con lo sviluppo della serie che sarà composta da dieci episodi e che dovrebbe fare il suo esordio nel corso del prossimo anno.

Il giorno degli zombie - titolo originale Day of the Dead - rappresenta il terzo capitolo della trilogia sugli zombie, scritto e diretto da Romero. La trama vede un gruppo di persone che si ritrova a dover sopravvivere durante il primo e terrificante giorno di un'epidemia di non-morti.

Il network Syfy ha recentemente annunciato la data della premiere di Vagrant Queen, con protagonista l'attrice Adriyan Rae.