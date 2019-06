Syfy cancella sia Happy! che Deadly Class dal suo palinsesto

Il network statunitense Syfy ha deciso di non procedere con il rinnovo né di Happy! e né di Deadly Class, optando quindi per la cancellazione immediata dei due show.

La serie con Christopher Meloni e la voce di Patton Oswalt aveva esordito in maniera sorprendente con la sua prima stagione, ma gli ascolti erano calati drasticamente e improvvisamente dopo la seconda stagione dello show, a quanto pare giudicata un fallimento dal network che ha quindi deciso di non procedere con un'ulteriore terza stagione. Tuttavia, al di fuori degli Stati Uniti lo show era diffuso da Netflix e i risultati per la seconda stagione non erano affatto male, considerando che i dati la indicavano subito dietro la seguitissima You, per quanto riguarda il pubblico principalmente maschile e adolescente di riferimento.

Attualmente quindi la cancellazione di Happy! non sarebbe definitiva, in quanto la casa di produzione UCP starebbe valutando l'ipotesi di un trasferimento completo proprio su Netflix, ripetendo così il percorso di You, che su Lifetime aveva ascolti molto bassi, salvo poi riprendersi con la diffusione sulla piattaforma digitale.

Per quel che riguarda invece Deadly Class, gli ascolti erano sì forti ma non abbastanza da giustificare un rinnovo. Anche in questo caso Sony Pictures TV proverà a far emigrare altrove la serie, qualora qualche altro network dovesse dimostrarsi interessato a trasmetterla. Su queste pagine trovate la recensione della prima stagione, prodotta dai fratelli Russo.

Dopo queste due cancellazioni, gli show Syfy che torneranno sicuramente nella prossima stagione televisiva rimangono Krypton, The Magicians, Killjoys - quest'ultima alla sua stagione finale - Van Helsing e Wynonna Earp. Tra le novità in arrivo ci sarà invece Resident Alien, con il network che sta attualmente valutando i pilot di (Future) Cult Classic e Cipher, più altri progetti in sviluppo.