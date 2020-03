SyFy cancella The Magicians: la quinta stagione sarà l'ultima

Nella giornata di martedì SyFy ha annunciato che la quinta stagione di The Magicians sarà anche l'ultima dello show. La serie, tratta dalla trilogia di romanzi di Lev Grossman e prodotta da Universal Content Productions, si concluderà quindi il prossimo 1° aprile.

La notizia è arrivata quando mancano ancora cinque episodi alla conclusione della quinta stagione di The Magicians, e il dubbio a questo punto è se si arriverà a una conclusione soddisfacente, o se invece sarà più simile a un discorso interrotto, con tanti fili ancora da allacciare.

"The Magicians ha fatto parte della nostra famiglia Syfy per cinque fantastiche stagioni" ha dichiarato il network nella nota che annuncia la cancellazione dello show. "Mentre ci avviciniamo alla fine di questo viaggio, vogliamo ringraziare i produttori esecutivi John McNamara, Sera Gamble, Henry Alonso Myers, Lev Grossman e tutto il nostro brillante cast, la troupe, gli sceneggiatori e i registi per la loro meravigliosa creazione. Ma più di tutti ringraziamo i fan per il loro straordinario supporto e la loro passione. Grazie a voi, la magia resterà nei nostri cuori per sempre."

Concepita come una versione più "adulta" della saga di Harry Potter, la serie The Magicians è basata su un gruppo di studenti universitari che frequentano la Brakebills University, una scuola segreta per maghi. Durante la loro permanenza a scuola, scoprono che Fillory, il regno magico di una serie di libri per bambini simili alle Cronache di Narnia, è una vera dimensione alternativa che possono visitare. I ragazzi trovano il regno e ne diventano i nuovi re e regine. Grossman, è un critico della letteratura fantasy ed esplora la natura della fantasia e i modi positivi e negativi in cui può influenzare la vita.

La quinta stagione di The Magicians è in onda dallo scorso gennaio e prevede un episodio incentrato su Eliot.