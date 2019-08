Syfy cancella ufficialmente Krypton dopo solo due stagioni

Nonostante l'apprezzamento degli appassionati più longevi dei fumetti della DC, che hanno esultato all'apparizione del costume finale di Adam Page, la serie televisiva Krypton non ce l'ha fatta ed è stata cancellata dopo solo due stagioni.

Come conferma l'autorevole The Hollywood Reporter, Krypton non vivrà abbastanza da vedere una terza stagione. Il network statunitense Syfy ha, infatti, cancellato la serie-prequel alle avventure di Superman ed incentrata sul nonno dell'Uomo D'Acciaio dopo solo due stagioni.

La decisione è avvenuta dopo qualche giorno la conclusione della seconda stagione interpretata da Cameron Cuffe e prodotta da David S. Goyer. Nonostante gli appassionati dei fumetti della DC non siano mai stati contro la serie, il serial televisivo ha avuto sempre difficoltà nel trovare un pubblico e a piacere a chi non è cresciuto a pane e a fumetti.

La serie prodotta da Warner Horizon, infatti, ha visto l'episodio finale registrare solo 350,000 spettatori, con una media di 408,000 spettatori per la seconda stagione. Stiamo parlando di un calo drastico rispetto alla prima stagione che viaggiava sui 1.8 milioni di spettatori.

La serie era stata rinnovata per una seconda stagione nel maggio 2018 dopo esser stata considerata la miglior premiere per un nuovo prodotto per Syfy da più di tre anni.