SyFy al lavoro su di un adattamento televisivo dei romanzi di Death is My BFF

Stando a quanto riportato dal puntualissimo Deadline, l'amatissima saga letteraria Death is My BFF scritta dall'autrice Katarina Tonks diventerà molto presto una serie televisiva sviluppata dall'emittente SyFy, sempre più interessata alla produzione di progetti legati al mondo della narrativa per giovani.

L'acquisizione dei diritti di sfruttamento dei romanzi era avvenuta lo scorso maggio, comprati dalla Sony Pictures Television, e nonostante il progetto sia attualmente in una fase embrionale della pre-produzione, questo avrebbe già trovato la sua autrice e showrunner in Lindsay Rosin, scelta per scrivere il pilot.



La storia di Death is My BFF segue la vita di Faith Williams, una ragazza sempre considerata un po' strana e fuori dagli schemi, ma realmente vista come unica ed eccezionale. Lo è, in realtà, e tutto grazie a Death, il leggendario, sadico e irresistibile Grim Reaper che le ha salvato la vita quando era ancora bambina e ora al suo fianco. Più Faith tenta di resistergli, più lui si insinua in ogni parte della sua vita, capovolgendola. Death è molto pericoloso e con un oscuro passato, assetato di vendetta, e lei è sempre più incapace di resistere al suo potere.



La serie di romanzi è apparsa per la prima volta su Wattpad, vincendo anche il Watty Award nel 2011.