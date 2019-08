Syfy non procede con lo spin-off televisivo dedicato a Lobo

I fan in fibrillazione lo scorso giugno per l'annuncio dell'arrivo di un serial televisivo dedicato a Lobo riceveranno una doccia gelata questa sera, visto che Syfy ha deciso di non procedere con lo show.

In seguito alla cancellazione di Krypton, il network USA Syfy ha deciso di non procedere con lo spin-off dedicato al personaggio di Lobo e cancellare il progetto. Una doccia gelata per Warner Horizon e per la DC Entertainment che, però, non demordono e, come svela il The Hollywood Reporter cercheranno di vendere il progetto a qualche nuovo network o acquirente.

Naturalmente, al momento, non sappiamo quante possibilità ci siano che un network sia interessato nello spin-off di uno show cancellato e di un altro network, ma mai dire mai. Lo spin-off avrebbe visto per protagonista Emmett J. Scanlan, che ha interpretato il personaggio all'interno della seconda stagione di Krypton. Cameron Welsh ha sviluppato questo spin-off.

Lobo è una sorta di antieroe da sempre diviso tra bene e male, che ha debuttato nei fumetti della DC nel 1983 proprio come villain. Tra il 1993 ed il 1999 Lobo ha addirittura ottenuto una serie a fumetti solista in cui era un vero e proprio antieroe. La DC ha provato a portarlo al cinema per tanti anni ma senza mai successo.