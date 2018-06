SyFy ha ordinato il pilot di Resident Alien, serie tv basata sul fumetto di Dark Horse

Il network americano SyFy si prepara ad espandere il mondo fumettistico sul piccolo schermo con il pilot di Resident Alien, materiale cartaceo edito da Dark Horse. Il progetto sarà frutto di una collaborazione tra quest'ultima, Universal Cable e Amblin TV.

La storia di Resident Alien, a metà tra la comedy e le tonalità dark, segue le bizzarre avventure di un alieno di nome Harry che, dopo essere atteratto sulla Terra, ha assunto l'identià di un medico in una cittadina del Colorado. Trascorre i suoi giorni dilaniato da una questione morale, ovvero se sia giusto o meno salvare gli esseri umani.

La serie a fumetti sarà adattata per la TV da Chris Sheridan de I Griffin e prodotta da Mike Richardson (The Mask), Keith Goldberg (The Legend of Tarzan), Justin Falvey (The Americans) e Darryl Frank (The Americans).

Sempe per restare in tema SyFy, vi ricordiamo che Krypton e Happy! sono entrambe state rinnovate per una seconda stagione e che Deadly Class, serie prodotta dai fratelli Russo, arriverà il prossimo anno. Tra i nuovi progetti vanno inclusi anche Nightlfyers, Brave New World, The Raven Cycle, e Hyperion.